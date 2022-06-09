الامارات | الوصل يستغني عن خدمات 5 لاعبين أجانب

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يستغني عن خدمات 5 لاعبين أجانب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عدم تجديد عقود 5 لاعبين أجانب، عقب نهاية الموسم المنصرم، وفقاً لما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ووجهت الشركة الشكر إلى كل من الأوروغوياني ميشيل أراوخو والبرازيلي أدريلسون دا سيلفا والبرازيلي راميرو بينيتي، إلى جانب كل من البرازيلي ناثان فيليبي والنيجيري موفتاو أولابي، في فئة المقيمين، متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.

وبذلك أصبحت قائمة «الإمبراطور» تضم لاعبين أجنبيين فقط، هما البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا والوافد الجديد المغربي سفيان بوفتيني، الذي انضم إلى الوصل في صفقة انتقال حر.

ومن المتوقع أن يجري الوصل تغييرات واسعة على تشكيلة الفريق، ضمن تحضيراته للموسم المقبل، خاصة بعد موسم للنسيان لم يحقق فيه الفريق أي شيء يذكر، وأنهاه في المركز السادس بدوري أدنوك للمحترفين، كما خرج خالي الوفاض من البطولات الأخرى.

ولايزال الملف الأبرز الذي يشغل بال اللجنة الانتقالية المسؤولة عن إدارة شؤون النادي حالياً، يتعلق بمصير المدرب البرازيلي هيلمان، حيث يتبقى في عقده موسم واحد، وكل التوقعات تشير إلى رحيله، خاصة في ظل ربط الفريق من خلال تقارير صحافية بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني بيتزي، الذي درب سابقاً المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018، وكأس آسيا 2019.

• أجنبيان فقط في القائمة الحالية للوصل هما البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا والوافد الجديد المغربي بوفتيني.

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