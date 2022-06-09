الامارات | «مربط دبي» يدشن الموسم الخارجي بدرع «فيسوفيو» لجمال الخيل العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن «مربط دبي» يدشن الموسم الخارجي بدرع «فيسوفيو» لجمال الخيل العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق مربط دبي للخيول العربية بداية مميزة في أولى مشاركاته الدولية بالموسم الخارجي، من خلال الفوز ببطولة درع فيسوفيو الدولية لجمال الخيل العربية 2022، التي اختتمت قبل يومين في مدينة فيسوفيو بإيطاليا، حيث نال ذهبية المهور مع «دي فاري»، وهو من الفحل العالمي إكسكاليبور إي إيه والفرس المنتجة إيلي فلامينكا.

وتمكن المهر من التتويج الذهبي بعد منافسات قوية طبعت مختلف الفئات المتبارية في البطولة، بمشاركة عدد كبير من المرابط الدولية المرموقة التي حرصت على الدفع بأجود الإنتاج المتحفز لمراتب متقدمة في منصات التتويج الدولية ضمن الموسم الخارجي الجديد.

وكان لـ«دي فاري» حضور متميز في افتتاح الموسم الخارجي الذي شهدته بطولة الربيع الدولية لجمال الخيل العربية العام الماضي بمقاطعة بيزا الإيطالية، حين أحرز الفضية لبطولة المهور بعمر السنة، معززاً الثنائية بالذهبية التي أحرزها كل من المهرة «دي نرجسية» أفضل مهرة في البطولة، والمهر «دي شهار». ويأتي هذا الإنجاز لمربط دبي قبل أيام من انطلاق فعاليات إحدى أبرز البطولات العالمية؛ «منتون الدولية» لجمال الخيل العربية، والتي تصنف ضمن البطولات الأعلى مستوى إلى جانب بطولة كأس كل الأمم وبطولة العالم.

وقال المشرف العام مدير عام مربط دبي المهندس محمد التوحيدي، في تصريح صحافي: البطولة محطة افتتاحية لموسم واعد من البطولات القوية التي يستهدفها الإنتاج المحلي النوعي لمربط دبي في منافسته لأبرز المرابط المنتجة في العالم. وتابع: بالنسبة للإنتاج المحلي لمربط دبي، فأمامه مهمة عظيمة تتمثل في المحافظة على الدور القيادي العالمي في تعميق مستويات الجودة، مع المحافظة على الصدارة العددية والنوعية في الإنجازات على مستوى الألقاب.

• إنجاز «مربط دبي» في البطولة الإيطالية يأتي قبل أيام من انطلاق أبرز البطولات العالمية «منتون الدولية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news