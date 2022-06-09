الامارات | 5 مكاسب لـ «الأبيض» في مباراة أستراليا.. أهمّها «الجيل الشاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مكاسب لـ «الأبيض» في مباراة أستراليا.. أهمّها «الجيل الشاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع المنتخب الوطني فرصة الوجود في مونديال 2022، بعد الخسارة أمام أستراليا بنتيجة 2-1، أول من أمس، بعد مباراة قدم فيها المنتخب الوطني مستوى متميزاً، وكان الأقرب للفوز لولا الأخطاء الدفاعية البسيطة التي كلفته تلقي هدفين في وقت كان الأبيض هو الأقرب للتسجيل والأكثر استحواذاً.

ورغم الخسارة ووداع فرصة الوجود في المونديال، إلا أن هناك نظرة تفاؤلية بين عدد كبير من النقاد والجماهير الذين أشادوا بالمنتخب واللاعبين، حيث ظهر الأبيض مختلف تماماً عن ذلك المنتخب الذي خاض التصفيات الآسيوية في الدورين الأول والثاني.

وتالياً الإيجابيات التي ظهرت في مباراتي كوريا الجنوبية وأستراليا، وهما المباراتان التي خاضهما الأبيض تحت قيادة المدرب الجديد الأرجنتيني أروابارينا.

• المنتخب قدّم مستوى متميزاً، وكان الأقرب للفوز لولا الأخطاء الدفاعية البسيطة.

للإطلاع على الـ5 مكاسب، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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