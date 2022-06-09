الامارات | منتخب الجوجيتسو يواصل استعداداته للمشاركة في الألعاب العالمية بالولايات المتحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجوجيتسو يواصل استعداداته للمشاركة في الألعاب العالمية بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل منتخب الإمارات للجوجيتسو تحضيراته بقوة للمشاركة في الألعاب العالمية التي ستقام في ضيافة الولايات المتحدة خلال الفترة من 7-17 يوليو المقبل في مدينة برمنغهام بولاية ألاباما الأميركية في أربعة أوزان مختلفة ثلاثة منها للرجال وواحد للسيدات.

وتعليقاً على المشاركة في واحدة من أبرز بطولات اللجنة الأولمبية الدولية، قال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو في تصريح صحافي: «يتطلع نجوم المنتخب الوطني بقوة إلى المشاركة في بطولة الألعاب العالمية بصفتها منصة نموذجية لتأكيد تفوق دولة الإمارات، وترسيخ ريادتها كموطن عالمي لرياضة الجوجيتسو التي تكتسب أهمية دولية متزايدة عاماً بعد عام».

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