اخبار الرياضه

الامارات | منتخب الجوجيتسو يواصل استعداداته للمشاركة في الألعاب العالمية بالولايات المتحدة

0 نشر
دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجوجيتسو يواصل استعداداته للمشاركة في الألعاب العالمية بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل منتخب الإمارات للجوجيتسو تحضيراته بقوة للمشاركة في الألعاب العالمية التي ستقام في ضيافة الولايات المتحدة خلال الفترة من 7-17 يوليو المقبل في مدينة برمنغهام بولاية ألاباما الأميركية في أربعة أوزان مختلفة ثلاثة منها للرجال وواحد للسيدات.

وتعليقاً على المشاركة في واحدة من أبرز بطولات اللجنة الأولمبية الدولية، قال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو في تصريح صحافي: «يتطلع نجوم المنتخب الوطني بقوة إلى المشاركة في بطولة الألعاب العالمية بصفتها منصة نموذجية لتأكيد تفوق دولة الإمارات، وترسيخ ريادتها كموطن عالمي لرياضة الجوجيتسو التي تكتسب أهمية دولية متزايدة عاماً بعد عام».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا