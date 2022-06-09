الامارات | «الأولمبي» في مواجهة «آسيوية» حاسمة أمام السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبي» في مواجهة «آسيوية» حاسمة أمام السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم، الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، مواجهة مصيرية وحاسمة أمام نظيره المنتخب السعودي، على استاد لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 سنة.

ويحتاج الأبيض الأولمبي للفوز فقط في هذه المباراة لحصد بطاقة العبور إلى ربع النهائي، في حين يدخل المنتخب السعودي بفرصتي الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى الدور المقبل. ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعات الأربع إلى دور الـ8 من البطولة.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف أمام اليابان، بينما يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث برصيد 3 نقاط من الفوز 2-صفر على طاجيكستان بعد خسارته 1-2 في المباراة الأولى أمام اليابان، وطاجيكستان أخيراً من دون رصيد.

ويسعى «الأولمبي» إلى بلوغ دور الثمانية للمرة الرابعة على التوالي، بعد أعوام 2014 و2016 و2020، فيما غاب عن نسخة 2018.

ورغم صعوبة المباراة، يؤدي لاعبو المنتخب مباراة اليوم بروح معنوية عالية، في أعقاب الفوز الثمين الذي حققه على طاجيكستان 2-صفر، ضمن الجولة الثانية، سجلهما عبدالعزيز محمد ومنصور سعيد، وأبقى بذلك على حظوظه قائمة في المنافسة على بطاقة التأهل.

وأنهى المنتخب الأولمبي تحضيراته كافة لهذه المباراة، بعدما خاض حصة تدريبية أخيرة. وفي المقابل، يعد المنتخب السعودي من أقوى منتخبات المجموعة، وحقق حتى الآن الفوز في مباراة واحدة أمام طاجيكستان بخماسية في الجولة الأولى، فيما تعادل مع اليابان دون أهداف في الجولة الثانية.

ولم يسبق للمنتخب الأولمبي أن التقى نظيره السعودي في هذه البطولة من قبل على مدار النسخ الماضية، غير أن الفريقين التقيا في عام 2019 بتصفيات نسخة 2020، وتعادلا 1-1 ثم التقيا بعدها بشهور في 2019 أيضاً، وفاز الأبيض 2-صفر في بطولة دبي الودية للمنتخبات الأولمبية.

وتمثل المباراة أمام «الأخضر السعودي» تحدياً كبيراً للاعبي الأبيض وكذلك للجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني دينيس سيلفا، الذي يسعى بدوره لقيادة المنتخب لتحقيق إنجاز جديد.

ورغم صعوبة المباراة أمام منافس قوي مثل السعودي، إلا أن مدرب الأولمبي عكف على وضع الخطة والتشكيلة المناسبة التي تمكن المنتخب من الفوز في هذه المباراة.

وفي المجموعة ذاتها، وبالتوقيت نفسه، يلعب اليابان أمام طاجيكستان على ملعب بيوندكور، حيث يتوقع أن تكون المباراة في متناول اليابانيين، خاصة بعد أن ودع طاجيكستان المسابقة رسمياً، إثر خسارته أول مباراتين أمام السعودية والإمارات.

ويكفي المنتخب الياباني التعادل فقط للتأهل إلى الدور المقبل.

• «الأخضر» يتصدر المجموعة الرابعة بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن اليابان، والأبيض ثالثاً بـ 3 نقاط، وطاجيكستان أخيراً من دون نقاط.

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