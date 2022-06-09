الامارات | البرتغالي جارديم مدرباً لشباب الأهلي حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالي جارديم مدرباً لشباب الأهلي حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أمس، تعاقدها مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ليتولى تدريب «فرسان دبي»، بداية من الموسم المقبل حتى يونيو 2023، خلفاً للمدرب المواطن مهدي علي الذي انتهى عقده بنهاية الموسم المنصرم.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تعلن شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، عن تعاقدها رسمياً مع البرتغالي ليوناردو جارديم مديراً فنياً لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تسخير كل الامكانات وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الإنجازات التي تليق بتاريخ واسم النادي الكبير.

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