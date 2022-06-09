الامارات | راشد بن حميد: المنتخب سيبقى أهم أولويات مجلس إدارة اتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: المنتخب سيبقى أهم أولويات مجلس إدارة اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، أن اللاعبين والجهازين الفني والإداري وكل عناصر المنتخب الوطني اجتهدوا وعملوا بجد خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق هدف التأهل، لكن الحمدلله وقدر الله وما شاء فعل.

وقال في بيان صحافي: «يسرني أن أشكر الجميع على عطائهم والتزامهم وعملهم المتواصل، وكذلك الشكر موصول لشركائنا، وجمهور الكرة الإماراتية الذي كان عند حسن الظن به».

وتوجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر إلى اللاعبين على الأداء الطيب الذي قدموه أمام أستراليا، مؤكداً أن القادم سيكون أفضل، بمزيد من العطاء والعمل والمتابعة، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة سيواصل دعمه للمنتخب الوطني من أجل بلوغ أهدافه وتحقيق طموحات جماهيره في المستقبل.

وقال: «إن المنتخب الوطني سيبقى أهم أولويات مجلس الإدارة في الفترة المقبلة، كما كان في السابق، وسنعمل على مواصلة التطوير، وتوفير كل الأسباب التي تساعد على النجاح».

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر إلى إدارات الأندية على تعاونها ودعمها للمنتخب خلال تجمعاته الداخلية والخارجية، مؤكداً أن التعاون هو الطريق الذي يرتقي بالكرة الإماراتية، ويجعلها في الصفوف الأمامية.

• «سنعمل على مواصلة التطوير، وتوفير كل الأسباب التي تساعد على النجاح».

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