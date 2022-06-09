الامارات | مجلس دبي الرياضي واتحاد السلة يبحثان تطوير اللعبة مع «الاتحاد الدولي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي واتحاد السلة يبحثان تطوير اللعبة مع «الاتحاد الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث مجلس دبي الرياضي واتحاد السلة سبل التعاون مع الاتحاد الدولي في مجال تطوير اللعبة وتعزيز مكانتها في الإمارات والمنطقة وعلى المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الاتحاد الدولي إلى مقر المجلس، ولقاء الأمين العام للمجلس سعيد حارب، واللواء م. إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للسلة.

وضم الوفد الدولي أنجو فايش المدير المالي، وباتريك ماريلاف المدير التنفيذي، وهاكوب خاجيريان المدير التنفيذي للاتحاد في آسيا، بحضور أمين عام المجلس ناصر أمان آل رحمة، وأمين عام الاتحاد سالم المطوع، وعضو مجلس إدارة الاتحاد فريد القيواني.

وأكد سعيد حارب في تصريح صحافي حرص المجلس واتحاد الإمارات على التعاون مع الاتحاد الدولي لتطوير هذه الرياضة الأولمبية.

واصطحب حارب الوفد الزائر في جولة بمقر المجلس تضمنت زيارة مقر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي وإدارات المجلس ومختبر الابتكار.

وقدّم سعيد حارب لكل فرد من أعضاء الوفد نسخة من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

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