الامارات | ريال مدريد يمدّد عقد مودريتش حتى يونيو 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يمدّد عقد مودريتش حتى يونيو 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدّد نادي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، أمس، عقد صانع ألعابه المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش حتى يونيو 2023.

وكان نادي العاصمة الإسبانية قام بتجديد عقد مودريتش (36 عاماً) لموسم واحد صيف عام 2021، لكن عروضه الرائعة الموسم الفائت ومساهمته الفعالة في إحراز فريقه الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا جعلتا النادي يقوم بتجديد العقد مجدداً لسنة إضافية. وكان ريال مدريد وفي إطار تعزيز صفوفه للموسم المقبل، أكد حصوله على خدمات المدافع الألماني انتونيو روديغر في صفقة حرة بعد انتهاء عقد الأخير مع تشلسي الإنجليزي، في حين من المرجح أن يعلن رسمياً عن قدوم لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني في الأيام المقبلة. وخاض مودريتش 45 مباراة في الموسم الفائت وسجل ثلاثة أهداف.

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