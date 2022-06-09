اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا تحت 23

- الإمارات 17:00

اليابان - طاجيكستان 17:00

دوري الأمم الأوروبية

البرتغال - التشيك 22:45

سويسرا - إسبانيا 22:45

كوسوفو - إيرلندا الشمالية 22:45

جبل طارق - بلغاريا 22:45

مقدونيا الشمالية - جورجيا 22:45

النرويج - سلوفينيا 22:45

السويد - صربيا 22:45

اليونان - قبرص 22:45

مالطة - إستونيا 22:45

مباريات ودية

نيوزيلندا - عمان 14:00

السعودية - فنزويلا 21:00

الجزائر - جمهورية الكونغو 23:30

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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