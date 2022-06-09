شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يعلق على أول مشاركة بالمباريات مع سيراميكا بعد غياب سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة بنادى سيراميكا، على عودته للمشاركة في المباريات منذ الإصابة التي لخقت به الموسم الماضي بقطع في وتر إكيليس، قائلا: "اول مباراة لى منذ سنة بعد الإصابة".

وشارك صالح جمعة لاعب سيراميكا لأول مرة مع الفريق منذ قدوم أحمد سامى مديرا فنيا، وذلك في ودية طلائع الجيش التي انتهت بالتعادل السلبي بينهما في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى عقب فترة التوقف الدولى.

ومنح أحمد سامى الفرصة للعديد من اللاعبين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة من الدورى وعلى رأسهم صالح جمعة الذى غاب عن المشاركة مع سيراميكا طوال الفترة الماضية خصوصا بعد تولى أحمد سامى رغم عودة اللاعب من الإصابة.

وكان صالح جمعة، يتدرب بصفة مستمرة في الجيم لمحاولة إنقاص وزنه للعودة سريعا للمشاركة في المباريات، كما نجح في السير على البرنامج التأهيلى الذى وضعه له الجهاز الفني والطبي بسيراميكا، للوصول إلى وزنه الطبيعى الذى يؤهله للمشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة القادمة.

كما وضع الجهاز الطبى بنادى سيراميكا برنامجا خاصا لصالح جمعة لاستعادة لياقته البدينة وتخسيس وزنه، بعدما غاب اللاعب لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس الأمر الذى جعل اللاعب يفقد حساسية المباريات.

ويحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة جمعها من 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر في 6 مباريات وأحرز لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.