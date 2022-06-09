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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، محمد شوقى: نعانى من غيابات مؤثرة وجاهزون للفوز على إثيوبيا، وموسيماني يوجه رسالة غامضة لجماهير الأهلي: هذه رحلتنا التى باركنا الله بها.

محمد شوقى: نعانى من غيابات مؤثرة وجاهزون للفوز على إثيوبيا

كشف محمد شوقي المدرب العام لمنتخب مصر أن المنتخب جاهز لمواجهة إثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بكوت ديفوار منتصف العام المقبل.

تعرف على الأسماء المرشحة لخلافة موسيمانى فى تدريب الأهلي

بدأ مسئولو النادي الأهلي في مناقشة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر في الفترة القادمة، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي باتت أيامه معدودة داخل الأهلي، وتستعد الإدارة لإنهاء الارتباط معه خلال الساعات القليلة القادمة.

المقاولون يدشن فريق كرة القدم ذات الساق الواحدة.. فيديو وصور

دشن محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادى المقاولون العرب فريق كرة قدم ذات الساق واحدة، من خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر النادى اليوم.

حمدى النقاز يقترب من خلافة المثلوثى فى الزمالك

تدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك عودة التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق، والذى كان معارا إلى أهلى جدة السعودى، قبل فسخ تعاقده وعدم التعاقد مع نادٍ آخر بسبب ارتباطه بعقد ممتد لمدة 3 مواسم مع الزمالك. يخوض منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مرانه الوحيد والأخير على ملعب بينجو في ماولاى استعدادا لخوض مباراة الغد أمام اثيوبيا في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 في كوت ديفوار.

الأهلى يبدأ تنفيذ خطة التخلص من والتر بواليا على طريقة أليو بادجى

بدأت لجنة التعاقدات بالنادى الاهلى مناقشة العروض التي وصلت النادى بشأن التعاقد مع الكونغولى والتر بواليا مهاجم المارد الأحمر المعار للسيلية القطرى ، حيث يناقش الأهلى مع وكيل أعمال والتر بواليا أفضل العروض للاعب والنادى تمهيداً لإنهاء العلاقة بين الطرفين مثلما حدث في صفقة السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق الذى تمت الموافقة على بيعه لنادى إميان الفرنسي بعد انتهاء اعارته هذا الموسم.

مدافع بلبيس يقترب من الاحتراف بالدورى التايلاندى

دخل عبد الرحمن عوف، مدافع فريق بلبيس، ضمن اهتمام أندية الدورى التايلاندى ساكاو وبلوك دانج وكرابي، بعدما عرض أحد الوكلاء سيديهات للاعب.

الأهلى: محمود متولى لا يعانى من فيروس كورونا وإصابته نزلة برد عادية

كشف مصدر بالجهاز الطبى للنادى الأهلى أن محمود متولى مدافع المارد الأحمر لا يعانى من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً أن اللاعب خضع لمسحة وجاءت نتيجتها سلبية بعد معاناته من ارتفاع فى درجة الحرارة، وذلك لمزيد من الاطمئنان، ليتأكد أن متولى يعانى من نزلة برد عادية يصاحبها ارتفاع فى درجة الحرارة.

7 أيام تفصل دونجا عن التعافى من مزق الأمامية والانتظام فى مران الإسماعيلى