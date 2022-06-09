شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفضل العودة للمدرسة الأوروبية حال رحيل موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل مسئولو النادي الأهلي العودة للاستعانة بمدربين منتمين للمدراس الأوروبية في تدريب الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة، حال الاستقرار على إقالة بيتسو موسيماني المدير الفني، وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها في تدريب القلعة الحمراء.

وباتت أيام بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي معدودة داخل القلعة الحمراء بعد توتر علاقة المدرب الجنوب أفريقي مع إدارة النادي ورغبة الإدارة في إنهاء التعاقد مع المدرب، لاسيما بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها لوسائل الإعلام الجنوب إفريقية ولم تروق إلى إدارة الأهلي.

وتميل إدارة الأهلي بالاتفاق مع شركة الكرة ولجنة التخطيط إلى استقدام مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية، يكون قادرا على إحداث طفرة في صفوف الفريق الأحمر، والمساهمة في تحقيق الألقاب مع الفريق الأحمر وبناء فريق قوي ينافس على كل الألقاب المحلية والقارية.

وتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادى الأهلي، عن المطالبة الدائمة بفوزه فى جميع المواجهات بقوله: "في الأهلي يقولون فقط يجب أن نفوز لا تخبرنا بأي شيء، الفوز ولا شيء آخر في كل المباريات، وهذا لا يمكن أن يحدث دائما، مهنة التدريب بها دائما الكثير من الضغوط والمصاعب، تأخذ الكثير من وقتي وطاقتي والأمر في الأهلي أكبر أيضا".

وأضاف المدرب الجنوب أفريقي في حوار مع صحيفة Prime Sport في جنوب أفريقيا: "يأتي دائما في البال أننا خسرنا النهائي أمام الوداد، لأنه كان لدينا الروح والدافع والرغبة للفوز به ولكن يجب أن تقبل الأمر في النهاية إنها كرة القدم".

وأضاف موسيمانى: "يجب أن تضع نفسك في مكان يورجن كلوب وبيب جوارديولا، هذا يحدث للأعظم في كرة القدم أن يخسروا نهائيات، تتقبل الأمر، هناك دائما فريق واحد فائز، لم نستغل فرصنا في المباراة والوداد سجل، لم يفعل في المباراة إلا التسجيل. نحن لعبنا ونسينا التسجيل".

وتابع مدرب الأهلي: "ما حدث قبل النهائي جعل القارة كلها تستعجب الأمر وليس نحن فقط، الخطأ ليس في إقامة النهائي في ملعب الوداد ولكن في توقيت منحهم النهائي بعد الفوز خارج ملعبهم في نصف النهائي بثلاثة أهداف، يجب أن تقول ذلك من بداية البطولة والجميع سيتقبله، وكيف يتم لعب النهائي في نفس الملعب عامين على التوالي".

وواصل بيتسو عن حجم الضغوط في الأهلي وهل هو أكبر من صنداونز بقوله: "لا يمكنك النوم عندما تكون مدرب الأهلي، الضغوط والتوقعات دائما كبيرة، عندما تفوز والأداء ليس جيدا لا يرضون، عند الخسارة تكون الأمور أسوأ، يجب أن تلعب بشكل جيد وتفوز، ووسائل التواصل الإجتماعي لديها تأثير كبير جدا على الأهلي، عندما تتخذ اتجاها معينا فإن الأمور تسير على هذا النحو".

وعن دعم الجماهير والإدارة قال موسيمانى: "تكون سعيدا عندما تدعمك الإدارة وتدفعك للأمام وأنهم لا يسمعون الكثير هذا يدفعني لتقديم الأفضل لكنني أيضا لدي دعم عدد جيد من الجماهير، يمكنك سماعهم يغنون لي".

وأكمل مدرب الأهلي: "عدد قليل من الأشخاص ينتقدني وبعض من أساطير النادي وبعضهم يريد أن يدرب الفريق أو أن يكون جزءا من هذا الفريق وهذا حقهم، لا ينتقدوني فقط ولكن اللاعبين أيضا، إنه ناد كبير والتطلعات دائما كبيرة وهذا لا يحدث في ليفربول أو مانشستر سيتي حتى".

وواصل موسيمانى: "هناك بعض اللاعبين لديهم شعبية كبيرة في وسائل التواصل الإجتماعي وعندما لا يشاركون تجد مطالبات بوجودهم وعندما يلعبون ولا يسجلون أو لا يقدمون الأداء المطلوب فالجماهير تستمر في حبها لهم وعندما تشرك لاعبا لا يحبونه فالأمور تكون معكوسة".

وعن بيرسي تاو قال مدرب الأهلي: "التحديات أمام بيرسي تاو كبيرة، البعض يتحدث عن أنه لا يستغل كل الفرص المتاحة ولكنهم ينسون أنه يصنع فرصه بنفسه في أوقات كثيرة أو يصنعها لزملائه ويسجل أيضا الأهداف، لا يسجل بنفس القدر الذي نريده وهذا هو التحدي ولكنه لاعب كرة قدم جيد".

وزاد بيتسو: "المهاجمون في الفريق لا يسجلون الكثير من الأهداف، حسام حسن يطالب الجميع بوجوده ولكنه لا يسجل ويطالبون بمنحه المزيد من الوقت وكذلك محمد شريف سجل عديد الأهداف الموسم الماضي ولكنه لا يفعل ذلك هذا الموسم".