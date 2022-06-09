شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة إثيوبيا.. مصر تفوز بهدف نظيف فى افتتاح تصفيات أفريقيا للمرة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل منتخب مصر بفوزه على غينيا بهدف دون رد أمس الفوز الرابع بنفس النتيجة في تاريخ مصر بالتصفيات القارية.

وحقق المنتخب الوطني الفوز بنتيجة هدف دون رد ثلاثة مرات قبل مباراة الأمس، حيث كانت المرة الأولى على الجزائر في نسخة 1970.

وجاءت المرة الثانية للمنتخب على حساب المنتخب الليبي بهدف دون رد في تصفيات نسخة 1972، وكانت المرة الثالثة على حساب كوت ديفوار في تصفيات نسخة 2002.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى الدقيقة 85 من المباراة التى جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتى أقيمت باستاد القاهرة، بينما فاز مالاوى على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف.

وتمكن إيهاب جلال من تحقيق الفوز فى الظهور الأول بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب برفقة جهازه المعاون، الذى يضم كلا من: محمد شوقى مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضرى مدرب حراسى مرمى، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة الرابعة التى تضم كلا من غينيا وإثيوبيا ومالاوى .