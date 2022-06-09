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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، تتضمن العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها تصريح عصام الحضرى: أهم ميزة فى جيل المنتخب الحالى احترام جميع المنافسين.

تعرف على الأسماء المرشحة لخلافة موسيمانى فى تدريب الأهلي

بدأ مسئولو النادي الأهلي في مناقشة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر في الفترة القادمة، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي باتت أيامه معدودة داخل الأهلي، وتستعد الإدارة لإنهاء الارتباط معه خلال الساعات القليلة القادمة. يتمسك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك بالاستمرار في صفوف الفريق الأبيض حتى نهاية مشواره الكروى ، رافضا كل الانباء عن انتقاله الى اندية الاتحاد السكندرى او المص رى البورسعيدى .

حمدى النقاز يقترب من خلافة المثلوثى فى الزمالك

تدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك عودة التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق، والذى كان معارا إلى أهلى جدة السعودى، قبل فسخ تعاقده وعدم التعاقد مع نادٍ آخر بسبب ارتباطه بعقد ممتد لمدة 3 مواسم مع الزمالك. يخوض منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مرانه الوحيد والأخير على ملعب بينجو في ماولاى استعدادا لخوض مباراة الغد أمام اثيوبيا في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 في كوت ديفوار.

الأهلى يبدأ تنفيذ خطة التخلص من والتر بواليا على طريقة أليو بادجى