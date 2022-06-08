ليفربول يرفض عرضا جديدا من بايرن ميونخ بشأن ساديو ماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

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قالت صحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية إن ليفربول رفض عرض بايرن ميونخ الثالث للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني، والذي سيصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني فقط في حالة فوز النادي الألماني بدوري أبطال أوروبا وحصول ماني على الكرة الذهبية، في كل من المواسم الثلاثة المقبلة.



ويريد جوليان وارد، المدير الرياضي الجديد لليفربول، 42.5 مليون جنيه إسترليني كرقم مبدئي للمفاوضات، وأخبر بايرن أنه لا فائدة من إجراء محادثات وجها لوجه ما لم يكونوا مستعدين لتقديم عرض جاد.

ورفض ليفربول صفقة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني نهاية الأسبوع الماضي. وفي العرض الثاني، زاد بطل ألمانيا العرض الافتتاحي بمقدار 2.5 مليون جنيه إسترليني ، إلى رسوم مضمونة قدرها 23.5 مليون جنيه إسترليني، والإضافات بمقدار 2.5 مليون جنيه إسترليني إلى 6.5 مليون جنيه إسترليني.