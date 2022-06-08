موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا.. والقنوات الناقلة.. و5 لاعبين يغيبون عن الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يحل المنتخب الوطني الأول، ضيفا على إثيوبيا، في السادسة مساء غد الخميس، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على غينيا 1-0، في الجولة الأولى من الصفيات في القاهرة، يوم الأحد الماضي.

وتعد مباراة مصر وغينيا هي الثانية لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الذي تولي المهمة مؤخراً خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

5 لاعبين يغيبون عن مواجهة إثيوبيا

يغيب عن الفراعنة محمد صلاح وتريزيجيه، والنني، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم للإصابة، فيما عاد الشناوي بعد تعافيه من كورونا.

وقام الجهاز الفني لمنتخب مصر، بضم أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر و باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي إلى المعسكر.

ومن المتوقع أن يعلن إيهاب جلال، تشكيل منتخب مصر كالاتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر، محمود علاء، ومحمود الونش، وأيمن أشرف.

خط الوسط: السولية، وحمدي فتحي، وإمام عاشور.

وخط الهجوم: أحمد السيد زيزو، مصطفى محمد، مرموش.

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ومن المقرر أن تذاع المباراة حصريا على بين سبورت ٣ المشفرة.