ليس قطعة الكيك نفسها.. صحيفة بريطانية تعلن رحيل صلاح عن ليفربول بسبب ’’تكتيك التفاوض الجريء‘‘

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن النجم المصري محمد صلاح، اقترب من الرحيل عن ليفربول، مجانا في صيف 2023.

ونشرت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية تقريراً أكدت فيه أن ليفربول لن يبقي على محمد صلاح بأي ثمن نظرا للمغالاة، كما أن فريق كلوب لا يعتمد على لاعب واحد فقط، في إشارة إلى أن فكر المدرب الألماني هو الذي أعاد الريدز إلى أيام المجد أكثر من الفرعون رغم الاعتراف بأهمية أرقام وإنجازات الدولي المصري.

وتابعت الصحيفة فى تقريريها: "صلاح بالنسبة لليفربول ليس مثل كريستيانو رونالدو لريال مدريد أو ليونيل ميسي لبرشلونة، إنه مثل الشيء الذي يزين قطعة الكيك، لكنه ليس القطعة نفسها، ومن الوارد جدا الرحيل مجانا فى صيف 2023 على نفس الطريقة.

وأشار تقرير صحيفة ذا أتلتيك إلى صعوبة إيجاد بديل على نفس مستوى محمد صلاح، لكن التعاقد مع لاعبين مثل ديوجو جوتا ولويس دياز، ثم انصهارهم بسلاسة في توليفة المدرب كلوب جعلهم مرشحين لسد فجوة الرحيل المحتمل.

وفقا للصحيفة فإنه بالإضافة إلى ذلك فإن صلاح لم يتمتع بالعاطفة أثناء تفاوضه مع ليفربول من خلال تلويحه الذكي بالانضمام إلى أحد منافسي الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو "تكتيك تفاوض جريء إلى حد ما".

وأشارت إلى أن رحيل محمد صلاح لن يوازي رغم كل ما أحدثه رحيل روبي فاولر أو ستيفن جيرارد أو خسارة تشابي ألونسو ولويس سواريز في أوقات سابقة.

وأكملت"ورغم خسارة الريدز للاعبين مهمين على مدار الفترة الماضية ممن أسهموا في نجاحات الفريق مثل كريستيان بينتيكي، ثم بقدر أكبر فينالدوم، فإن الفقدان هذه المرة سيكون أكبر برحيل لاعب مثل صلاح أو ساديو ماني".

ويأتي الرحيل المحتمل لأهم ثنائي هجومي في ليفربول ليضع كلوب وكتيبته أمام اختبار حقيقي، لكنه أيضاً سيكون كاشفاً للطريقة التي حول بها الألماني فريقه من فريق النجم الأوحد، سواء أكان هذا النجم فاولر أو مايكل أوين وصولا إلى جيرارد وسواريز وأخيراً فيليبي كوتينيو، إلى فريق جماعي لا يعتمد على غياب لاعب.

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن النجم المصري محمد صلاح أخبر عدد من زملاؤه في فريق ليفربول الإنجليزي بالعرض الذي تلقاه من إدارة نادي برشلونة الإسباني للانتقال الى صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم المقبل بشكل مجاني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع فريقه ليفربول بنهاية يونيو المقبل 2023، وهو الأمر الذي دفع الصحف البريطانية والإسبانية تتحدث بشكل لافت عن العروض التي يتلقاها الفرعون المصري في الدوريات الخمس الكبرى.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن محمد صلاح أبلغ زملائه في ليفربول بالعرض الذي تلقاه من نادي برشلونة، وأنه يرغب في الرحيل عن صفوف "الريدز" بنهاية الموسم المقبل بعد توصله الى اتفاق حالياً مع البارسا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم إعلان صلاح رغبته في البقاء داخل قلعة الأنفيلد، إلا أنه لا زال يمثل صداعاً في رأس كبار الشخصيات في ليفربول، وأن رؤساء النادي الإنجليزي وأنصاره لا يزالون غير مدركين للأوهام بأن إعلانه بالكاد يكون ردًا نهائيًا على السؤال الذي يلوح في الأفق بلا إجابة: يبقى أم ​​سيذهب؟.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قدمت عرضاً وصفته بالأضخم في تاريخ النادي الإنجليزي من أجل تجديد عقد محمد صلاح الذى سينتهى في يونيو 2023.

وحتى الآن، لم يتوصل مسئولي ليفربول إلى اتفاق بشان استمرار النجم المصري الذى ينتهي عقده الحالي في صيف 2023، دون وجود لأي اتفاق بشأن التجديد، بسبب الاختلاف بين الطرفين حول الراتب المالي.

وفاز محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022، بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، نجم توتنهام، كما حصل على جائزة أفضل صانع ألعاب بالبريميرليج هذا العام.