شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدشن فريق كرة القدم ذات الساق الواحدة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادى المقاولون العرب فريق كرة قدم ذات الساق واحدة، من خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر النادى اليوم.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام النادى بإتاحة ممارسة الرياضة لكل شرائح المجتمع، واتساقا مع سياسة وزارة الشباب لنشر رياضة الساق الواحدة والاهتمام الكبير من جانب الوزارة واللجنة البارالمبية.

من ناحية أخرى يعمل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، على تصحيح مسار الفريق في الفترة المقبلة، بعد استغلال فترة التوقف الدولي الحالية فى خوض عدة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين بشكل أفضل للمرحلة المقبلة، والتي لا تقبل التهاون من لاعبى ذئاب الجبل.

وخاض المقاولون العرب أولى تجاربه الودية أمام فريق العبور، وفاز المقاولون بخماسية نظيفة، وتمكن عودة من منح الفرصة خلال اللقاء لأكبر عدد من اللاعبين لتجهيزهم للمباراة المرتقبة للفريق أمام الإسماعيلي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الإسماعيلي يوم 17 يونيو الجاري فى مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تقام باستاد الإسماعيلية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل ا"لإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.