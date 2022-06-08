شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز لاعبيه قبل مواجهة القمة بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحفز مجلس إدارة الزمالك لاعبيه قبل لقاء القمة المقبل أمام الأهلى يوم 19 يونيه الجارى بصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين كنوع من التحفيز لهم قبل هذه المواجهة الحاسمة .

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة فيريرا من مواصلة الإنتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة التي تعد عنق زجاجة للفريق في مشواره نحو المحافظة على لقب الدورى .

كان الزمالك قد استعاد نغمة الانتصارات في أخر مبارياته بالدورى بالفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف بعد الخسارة في مباراتى إنبى وطلائع الجيش .

من ناحية أخرى استأنف فريق الزمالك تدريباته عصر اليوم الأربعاء، بعد الحصول على راحة من المران أمس، استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم 13 يونيو الجاري.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال، وأدى لاعبو الفريق وحدة تدريبية بالكرة عن طريق نقل الكرة باليد من أجل زيادة المرونة الجسدية.

وحصل الثنائي حازم إمام والمغربي محمد أوناجم لاعبا الفريق على راحة من المران الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال المشاركة في المباراة الودية أمام المصرية للاتصالات، ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزهم للمشاركة في المباريات المقبلة للفريق.