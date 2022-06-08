شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعادل سلبيا مع إنبى وديا استعدادا لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل إنبى سلبيا مع الاتحاد السكندرى وديا في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى المتوقف في الفترة الحالية بسبب مشاركة منتخبنا الوطنى في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ودفع عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى بمحمد عبد المنصف حارس الفريق أساسيا لمدة 90 دقيقة كما دفع العمدة بالعديد من اللاعبين لتجهيزهم للمباريات المقبلة من الدورى كما قام بتجربة عدد من اللاعبين الشباب.

من ناحية أخرى يهتم ناديا الاتحاد السكندري وفيوتشر بضم محمد محمود صانع ألعاب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مستغلين خروج اللاعب من الحسابات الفنية للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني، في ظل قناعتهم بقدرات اللاعب الفنية الكبيرة.

وتوترت علاقة محمد محمود مع موسيماني في الفترة الأخيرة، بسبب عدم الاعتماد على اللاعب بشكل أساسي أو احتياطي، على الرغم من تأثر وسط ملعب الأهلي بغياب الثلاثي اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية، ومع ذلك كان يخرج من قوائم مباريات فريقه.

وتغيرت طريقة تفكير محمد محمود بدلا من البقاء بحيث يخرج للإعارة في الموسم المقبل لاستعادة مستواه المفقود قبل العودة إلى فريقه لاحقا والمنافسة على حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الأحمر.