شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يتعادل سلبيا مع المقاولون العرب في ثانى ودياته استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل نادى إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال اليوم الأربعاء، مع فريق المقاولون العرب سلبيا، فى ثانى الوديات التى يخوضها الفريق استعدادا لمواجهة الأهلى فى الدورى، والمقرر لها 15 يونيو الجاري.

وشهدت المباراة إشراك علاء عبد العال العديد من اللاعبين لتجهيزهم للمباريات المقبلة، للوصول لأفضل شكل فنى وبدنى ممكن قبل العودة لمباريات مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وغاب عن المباراة أحمد أمين قفة مهاجم الفريق الذى يعانى من الإصابة بشد في الخلفية، بجانب عبد العزيز موسى الذى يعانى أيضا من الإصابة التي تهدد تواجده مع الفريق في الفترة المقبلة.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير في ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 7، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 15 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا.