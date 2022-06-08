شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف أحمد القندوسى المرشح للانتقال إلى الأهلى فى شباك الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت تقارير صحفية جزائرية، أن الجزائرى أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف اقترب من الانضمام إلى صفوف فريق النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة النهار الجزائرية، اقتراب الأهلي من التعاقد مع أحمد قندوسي لاعب وسط وفاق سطيف بعد الجلسة التي جمعت الخطيب مع عبد الحكيم سرار رئيس الفريق الجزائري أمس، مؤكدة أن اللقاء كان للتفاوض حول صفقة انتقال القندوسي للنادي الأهلي.

وسبق للقندوسي، أن واجه الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم وأظهر إمكانيات عالية، جعلت عديد الأندية مهتمة بلاعب الوفاق، وسجل هدفا في شباك محمد الشناوى في المباراة التي انتهت بالتعادل 2/ 2 في غياب نصف نهائي دورى أبطال افريقيا والتي خسرها الأهلى في النهائي أمام الوداد بهدفين نظيفين.

ونستعرض أرقام أحمد القندوسى هذا الموسم مع وفاق سطيف الجزائرى..

مواليد: 22 يناير 1999 "22 عاما"

لعب: 40 مباراة

سجل: 7 أهداف

صنع: 6 أهداف

عدد الدقائق: 3298 دقيقة

الإنذارات: 3 كروت