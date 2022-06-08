شكرا لقرائتكم خبر عن "أوباما وروقا" احتياطى زيزو فى تسديد ضربات الجزاء بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أشرف "روقا" لاعبا الزمالك وحدة تدريبية إضافية بتسديد ضربات الجزاء بعد انتهاء المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، رغبة من فيريرا فى رفع مستواهما فى تسديد ركلات الجزاء ليكونا بدلاء زيزو رقم 1 فى تسديد ركلات الجزاء بالزمالك.

وسدد الثنائي على محمد عواد حارس مرمى الزمالك عدد من ضربات الجزاء ، وأشاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق بـ"روقا" بعد تألقه في التقسيمة التي خاضها الفريق وتسجيله لهدفين.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم 13 يونيو الجاري ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

من ناحية أخرى عاد حمزة المثلوثي لاعب الزمالك، إلى القاهرة قادما من تونس، وتواجد في مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.