شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين.. صفقة مُبكرة تُنذر بالميركاتو الساخن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دقت صفقة مهند لاشين لاعب طلائع الجيش المنتقل حديثا الى فيوتشر، جرس الإنذار للإعلان عن ميركاتو ساخن في الصيف الجاري، بعدما كانت الصفقة على أبواب نادي الزمالك وغيرت بوصلتها تجاه فيوتشر.

ووقع مهند لاشين على عقد انضمامه لفيوتشر لمدة 4 مواسم بشكل رسمى، وحضر توقيع العقد العميد أيمن المصري المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش والدكتور وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر اف سي و أحمد شوبير نائب رئيس النادي. وحصل مهند لاشين على فرصة المشاركة مع منتخب مصر في عهد البرتغالى كارلوس كيروش وشارك مع الفراعنة في كأس العرب بجانب كأس الأمم الافريقية التي أقيمت بالكاميرون ووصل فيها المنتخب للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح السنغال بركلات الترجيح.

ولم يعد صراع الصفقات قاصرا على الأهلي والزمالك كما كان في الماضي، بعدما دخلت كيانات كروية جديدة للساحة متمثلة في فيوتشر وفاركو وبيراميدز بما يملكونه من قوة اقتصادية كبيرة.

ويمتد الصراع على الصفقات للمهاجم النيجيري جون إيبوكا، هداف فريق إنبي، والذي يُعد هدفًا محتملًا أيضًا للأهلي والزمالك وعدد كبير من أندية الدوري بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مؤخرا مع الفريق البترولى.

الزمالك سيحاول تعويض صفقة مهند لاشين بزملاء اللاعب في الطلائع، خاصة الثنائي عمرو السيسي ومصطفى الزناري، فضلًا عن الحارس محمد بسام الذي يعد هو الآخر هدفًا للأهلي في الصيف المقبل.

كما يعد أحمد أيمن منصور، ومحمد حمدي أحد أوراق الصراع الصيفي للقطبين، في ظل النقص الكبير في الأظهرة بالأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة وغياب البدائل القوية في هذه المراكز.

أما صفقة القرن –إذا تمت- فتتمثل في انتقال رمضان صبحي من بيراميدز لنادي الزمالك، وهي صفقة كبيرة على المستوى الاقتصادي والفني والتسويقي أيضا، وربما تكون ردا على صفقات انتقال أشرف بنشرقي المحتملة من الزمالك للأهلي، فكيف يدور الصراع المرتقب على الصفقات؟!