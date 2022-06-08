شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وأيمن حفنى يخوضان تدريبات منفردة.. وتقسيمة قوية بين لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفنى ثنائى ا الزمالك تدريبات منفردة تحت إشراف أندريا فيليب مدرب الأحمال خلال مران اليوم الأربعاء الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة فى كأس مصر.

وأدى شيكابالا وحفنى الجزء الأول من المران مع زملائهم الخاص بالتدريبات البدنية، قبل أن يؤدى الثنائى تدريبات منفردة بالكرة، فى إطار سعى الجهاز الفنى لتجهيزهما للمشاركة فى المباريات المقبلة.

ومنح البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى الثنائى محمد عبد الغنى وعبدالله جمعة تعليمات خاصة خلال التقسيمة الفنية التى أقيمت فى مران اليوم، وركز الجهاز الفنى خلال التقسيمة على تنفيذ الجمل الفنية والتكتيكية التى تدرب عليها اللاعبون فى مران اليوم.

وشهدت التقسيمة تألق أكثر من لاعب ومنهم محمد عبد الشافى ويوسف إبراهيم "أوباما" وعمر السعيد.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم 13 يونيو الجارى ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.