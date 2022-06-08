منتخب مصر بالأحمر وإثيوبيا بالأخضر فى الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا غدا.. صور

القاهرة - سامية سيد - أسفر الإجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا عن ارتداء المنتخب للقميص الأحمر و الشورت و الجوارب السوداء ،بينما يرتدي منتخب أثيوبيا القميص الأخضر و الشورت الأصفر.

حضر الإجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر مينا سامح إداري الفريق و عبدالله سيد مدير المهمات .

تنطلق مباراة منتخب مصر و إثيوبيا في السادسة مساء غد الخميس باستاد بينجو الدولي بمالاوي.

يخوض منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، في السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، مرانه الوحيد والأخير على ملعب بينجو في ماولاى استعدادا لخوض مباراة الغد أمام إثيوبيا فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويضع إيهاب جلال اللمسات الأخيرة في مران اليوم، على الخطة التي سيواجه بها إثيوبيا غدا، والتي تعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم من أجل تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث للحصول على العلامة الكاملة بعد أول جولتين في التصفيات.

ويغيب عن منتخب مصر فى مواجهة أثيوبيا كل من محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود حسن تريزيجيه الذين تخلفوا عن السفر مع الفراعنة لمالاوى للإصابة، وكذلك ياسر ابراهيم لإصابته بنزلة برد ومحمد عبد المنعم لاستكمال برنامجه التأهيلى فى القاهرة.



















