شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين في قائمة الكاراتيه بدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولي اتحاد الكاراتيه عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام بالجزائر في الفترة من 25 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل .

قائمة منتخب الكاراتيه تضم 10 لاعبين و لاعبات ، وهم فريال أشرف ، و منة شعبان ، سلمى نسيم ، و أحلام حمدى ، و ريم أحمد ، على مستوى البنات ، و طه طارق ، و يوسف عماد ، و عبد الله ممدوح ، و أحمد أيمن ، بالإضافة إلى محمد أحمد جابر على مستوى الأولاد .

ويرافق البعثة عبد الفتاح النجار إدارى ، و محمد عبد الرحمن مدرب كوميتيه رجال ، و هانى قشطة مدرب كوميتيه بنات .

وشهدت الساعات الماضية أزمة بعد استبعاد على الصاوى لاعب المنتخب من قائمة المنتخب المشارك في البطولة ، بسبب عدم مشاركته في بطولة الجمهورية و التصفيات .