شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثي يعود للقاهرة ويؤدي تدريبات تأهيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة قادما من تونس، وتواجد في مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى حمزة المثلوثي تدريبات تأهيلية منفردة بالجري حول الملعب، استعدادا لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم ١٣ يونيو الجاري ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال، وأدى لاعبو الفريق وحدة تدريبية بالكرة عن طريق نقل الكرة باليد من أجل زيادة المرونة الجسدية.

وحصل الثنائي حازم إمام والمغربي محمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من المران الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال المشاركة في المباراة الودية أمام المصرية للاتصالات، ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزهم للمشاركة في المباريات المقبلة للفريق.