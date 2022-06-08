شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 4 مصريين لربع نهائى موريشيوس للاسكواش وخروج الشوربجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الرباعي المصري، طارق مؤمن وعمر مسعد، وفريدة محمد ومازن هشام، إلى الدور ربع النهائي ببطولة نيكر موريشيوس للاسكواش، التى تقام خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال و30 ألف دولار للسيدات.

وفاز طارق مؤمن في مباراة دور الـ 16 على منافسه الفرنسي لوكاس سيرم بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-7, 11-7.

فيما فاز عمر مسعد على مواطنه مروان الشوربجي بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-7, 11-5, 12-10.

وفاز مازن هشام لاعب وادي دجلة على منافسه الفرنسي جريجوري جوليتير بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-14, 11-2, 11-3, 11-6 .

وفازت فريدة محمد على الاسكتلندية جورجينا بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 11-7 .

فيما خسرت نادين قطب من الاسكتلندية ليسا أيتكين بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-3, 11-9 .