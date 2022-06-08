شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم بتروجت يدخل حسابات المصرى البورسعيدى مجددا فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل إسلام هشام مهاجم نادى بتروجت، دائرة حسابات نادى المصرى البورسعيدى مجددا، بعد التألق في الموسم المنقضى رفقة الفريق البترولى في القسم الثانى.

وكان المصرى قدم عرضا رسميا لنادى بتروجت في الانتقالات الشتوية الماضية من أجل ضم المهاجم لصفوفه، إلا إن إدارة بتروجت رفضت التفريط في خدماته لحاجة الفريق له في الصراع على بطاقة التأهل في ذلك الوقت مما أجل الصفقة للصيف.

ونجح إسلام هشام في المساهمة في 13 هدفا خلال مباريات بتروجت هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه.