شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور يعقد جلسة مع حمزة المثلوثى للاطمئنان على إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للفريق على هامش مران اليوم الأربعاء، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعد انتهاء اللاعب من أداء التدريبات التأهيلية.

وطمأن المثلوثى أمير مرتضى على إصابته وشرح له فترة التأهيل التى خاضها مع منتخب تونس قبل عودته إلى القاهرة وبدء التدريبات مع الزمالك.

وأدى المثلوثى تدريبات خاصة مع الدكتور عمرو المطراوى أخصائى التأهيل بالفريق على هامش مران اليوم، وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال، وأدى لاعبو الفريق وحدة تدريبية بالكرة عن طريق نقل الكرة باليد من أجل زيادة المرونة الجسدية.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم 13 يونيو الجارى ضمن مواجهات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.