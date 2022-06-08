شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية.. إمام وأوناجم راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الزمالك تدريباته عصر اليوم الأربعاء، بعد الحصول على راحة من المران أمس، استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم 13 يونيو الجاري.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال، وأدى لاعبو الفريق وحدة تدريبية بالكرة عن طريق نقل الكرة باليد من أجل زيادة المرونة الجسدية.

وحصل الثنائي حازم إمام والمغربي محمد أوناجم لاعبا الفريق على راحة من المران الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال المشاركة في المباراة الودية أمام المصرية للاتصالات، ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزهم للمشاركة في المباريات المقبلة للفريق.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم 13 يونيو الجاري ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.