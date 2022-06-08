شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. إنجليزى وتونسى أول حكمين اجنبى وعربي يديران القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ظاهرة الحكام الأجانب فى الدورى المصرى منذ عام 1955، عندما أصدر الراحل المشير عبدالحكيم عامر رئيس اتحاد الكرة حينها قرارًا بالاستعانة بالحكام الأجانب لإدارة مباريات القمة بين الأهلى والزمالك، وكان الانجليزى ماكميلان، أول حكم أجنبى يدير القمة فى ديسمبر 1955، والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليدخل التاريخ كونه أول حكم أجنبى يقود القمة الحمراء والبيضاء كما قام بطرد نجمى الأهلى صالح سليم وحلمى أبوالمعاطى.

كما يعد التونسى عبد العال ناصرى أول حكم عربى يدير القمة المصرية وكان ذلك في موسم 1990،و التى انتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد، سجله علاء عبد الصادق في الدقيقة 59.