شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الكوري الجنوبي يخاطب نظيره المصري لتأكيد سداد قيمة الطائرة الخاصة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم ، خطابا رسميا من نظيره الكوري الجنوبي يؤكد فيه أنه سدد بالفعل كامل قيمة الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلي العاصمة سول ، إلي الشركة الوطنية مصر للطيران تنفيذا لبنود التعاقد .

وشدد الاتحاد الكوري الجنوبي في خطابه لنظيره المصري ، علي التزامه الكامل بتنفيذ كافة بنود العقد الموقع بين الطرفين بشأن المباراة الودية بين منتخب مصر ونظيره الكوري الجنوبي المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري بالعاصمة سول.