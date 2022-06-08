شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الكوري الجنوبي يخاطب نظيره المصري لتأكيد سداد قيمة الطائرة الخاصة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم ، خطابا رسميا من نظيره الكوري الجنوبي يؤكد فيه أنه سدد بالفعل كامل قيمة الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلي العاصمة سول ، إلي الشركة الوطنية مصر للطيران تنفيذا لبنود التعاقد .
وشدد الاتحاد الكوري الجنوبي في خطابه لنظيره المصري ، علي التزامه الكامل بتنفيذ كافة بنود العقد الموقع بين الطرفين بشأن المباراة الودية بين منتخب مصر ونظيره الكوري الجنوبي المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري بالعاصمة سول.
يخوض منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، في السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، مرانه الوحيد والأخير على ملعب بينجو في ماولاى استعدادا لخوض مباراة الغد أمام إثيوبيا فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
ويضع إيهاب جلال اللمسات الأخيرة في مران اليوم، على الخطة التي سيواجه بها إثيوبيا غدا، والتي تعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم من أجل تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث للحصول على العلامة الكاملة بعد أول جولتين في التصفيات.5 غيابات تحاصر الفراعنة أمام أثيوبيا
ويغيب عن منتخب مصر فى مواجهة أثيوبيا كل من محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود حسن تريزيجيه الذين تخلفوا عن السفر مع الفراعنة لمالاوى للإصابة، وكذلك ياسر ابراهيم لإصابته بنزلة برد ومحمد عبد المنعم لاستكمال برنامجه التأهيلى فى القاهرة.