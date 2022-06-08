شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منتخبى اليابان و هونج كونج للقاهرة للمشاركة فى الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الوفود المشاركة في منافسات الدورى العالمى للكاراتيه سيرياس A التي تقام في الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجارى ، الوصول الى القاهرة ، للمشاركة فى البطولة .

ووصلت اليوم منتخبات اليابان و هونج كونج الى مطار القاهرة ، استعداد لانطلاق البطولة ، التي يشارك بها ما يزيد عن 76 دولة من مختلف دول العالم .

من ناحية أخرى قرر اتحاد الكاراتيه تكريم عدد من لاعبى المنتخب المعتزلين على هامش منافسات بطولة سيرياس A" الدورى العالمى ، التي ستقام بالقاهرة في الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجارى .

ومن المقرر أن يتم تكريم كل من جيانا فارو ق، و شيماء أبو اليزيد ، وأحمد أشرف ، بالإضافة إلى ياسمين حمدى .



منتخب اليابان