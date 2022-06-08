غضب في إدارة الأهلي تجاه موسيماني.. والإقالة في الطريق

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير إعلامية أن هناك حالة من الغضب داخل أروقة النادى الاهلى تجاه الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق بعد مماطلته فى العودة للقاهرة منذ سفره لقضاء إجازة عقب خسارة المارد الأحمر لدوري أبطال افريقيا لذا سيكون اجتماع الليلة معه عبر خاصة "الزووم" عاصفاً وربما يأتي بقرارات قوية ضده قد تصل إلى الإقالة.

ورغم عدم رضاء إدارة الأهلي على المردود الذي يقدمه موسيماني مع الفريق إلا ان الأدارة الحمراء وبالتحديد محمود الخطيب رئيس النادي كان يرفض فكرة إقالته في منتصف الموسم مفضلا الحساب بنهاية الموسم إلا أنه يبدو أن الفكر تجاه المدرب الجنوب إفريقي ستتغير بعد تصريحاته الهجومية الغير مبررة على حد وصف الإدارة، بحسب "اليوم السابع".

أيضا أثارت تصريحات موسيماني الأخيرة، والتي انتقد فيها الإدارة والجماهير ونجوم الفريق الأحمر، حالة من الغضب.

وتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادى الأهلي، عن المطالبة الدائمة بفوزه فى جميع المواجهات بقوله :"في الأهلي يقولون فقط يجب أن نفوز لا تخبرنا بأي شيء، الفوز ولا شيء آخر في كل المباريات، وهذا لا يمكن أن يحدث دائما، مهنة التدريب بها دائما الكثير من الضغوط والمصاعب، تأخذ الكثير من وقتي وطاقتي والأمر في الأهلي أكبر أيضا.

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي في حوار مع صحيفة Prime Sport في جنوب إفريقيا: يأتي دائما في البال أننا خسرنا النهائي أمام الوداد ، لأنه كان لدينا الروح والدافع والرغبة للفوز به ولكن يجب أن تقبل الأمر في النهاية إنها كرة القدم.

وأضاف موسيمانى: يجب أن تضع نفسك في مكان يورجن كلوب وبيب جوارديولا، هذا يحدث للأعظم في كرة القدم أن يخسروا نهائيات، تتقبل الأمر، هناك دائما فريق واحد فائز، لم نستغل فرصنا في المباراة والوداد سجل، لم يفعل في المباراة إلا التسجيل. نحن لعبنا ونسينا التسجيل.

وتابع مدرب الأهلي: "ما حدث قبل النهائي جعل القارة كلها تستعجب الأمر وليس نحن فقط، الخطأ ليس في إقامة النهائي في ملعب الوداد ولكن في توقيت منحهم النهائي بعد الفوز خارج ملعبهم في نصف النهائي بثلاثة أهداف، يجب أن تقول ذلك من بداية البطولة والجميع سيتقبله، وكيف يتم لعب النهائي في نفس الملعب عامين على التوالي؟

وواصل بيتسو عن حجم الضغوط في الأهلي وهل هو أكبر من صنداونز بقوله : "لا يمكنك النوم عندما تكون مدرب الأهلي، الضغوط والتوقعات دائما كبيرة، عندما تفوز والأداء ليس جيدا لا يرضون، عند الخسارة تكون الأمور أسوأ، يجب أن تلعب بشكل جيد وتفوز، ووسائل التواصل الإجتماعي لديها تأثير كبير جدا على الأهلي، عندما تتخذ اتجاها معينا فإن الأمور تسير على هذا النحو.

وأكمل مدرب الأهلي : عدد قليل من الأشخاص ينتقدني وبعض من أساطير النادي وبعضهم يريد أن يدرب الفريق أو أن يكون جزءا من هذا الفريق وهذا حقهم، لا ينتقدوني فقط ولكن اللاعبين أيضا، إنه ناد كبير والتطلعات دائما كبيرة وهذا لا يحدث في ليفربول أو مانشستر سيتي حتى.

وواصل موسيمانى : هناك بعض اللاعبين لديهم شعبية كبيرة في وسائل التواصل الإجتماعي وعندما لا يشاركون تجد مطالبات بوجودهم وعندما يلعبون ولا يسجلون أو لا يقدمون الأداء المطلوب فالجماهير تستمر في حبها لهم وعندما تشرك لاعبا لا يحبونه فالأمور تكون معكوسة.

وسافر بيتسو موسيمانى إلى جنوب أفريقيا لقضاء أجازة هناك عدة أيام عقب انتهاء الدورة التدريبية التابعة لـ "فيفا" بالمغرب، والتى شارك فيها بعد الحصول على إذن من إدارة القلعة الحمراء.

وحدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مساء الثلاثاء، موعداً للعودة للقاهرة قبل أن يطلب تأجيل موعد العودة لعدة أيام وهو ما أثار غضب مسئولي الأهلي.