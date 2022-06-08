شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يرفض شائعات الرحيل ويتمسك بالاستمرار فى الزمالك حتى الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك بالاستمرار في صفوف الفريق الأبيض حتى نهاية مشواره الكروى ، رافضا كل الانباء عن انتقاله الى اندية الاتحاد السكندرى او المص رى البورسعيدى .

وكشف شيكابالا للمقربين انه مستمر في ميت عقبة حتى الاعتزال ، ولا توجد اى مشاكل في الزمالك وعلاقته طيبة بمجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف على الكرة وفيريرا وزملائه ، ولا يدرى سرالشائعات التي يتم تداوله عن دخوله في صفقات تبادلية أو اعارة خاصة ان النادى نفى ذلك بشكل علنى .

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

ويؤدي "شيكابالا" المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي المخصص له استعدادا للفترة المقبلة، وذلك بعد تعافية من الإصابة التى كان يعاني منها فى العضلة الخلفية.

واكتفى "شيكابالا" بأداء التدريبات التأهيلية وبعدها أدى وحدة تدريبية فى صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم 13 يونيو الجاري ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.