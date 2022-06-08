شكرا لقرائتكم خبر عن مدير ستاد القاهرة ينهى أزمة البطل الأولمبي أحمد الجندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وليد عبد الوهاب مدير عام ستاد القاهرة بإنهاء أزمة أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث ، حيث أكد في تصريحات خاصة لليوم السابع أن سبب منع دخول السيارات مجمع حمامات السباحة لوجود أصلاحات، وأن البطل الأولمبي تفهم ذلك الأمر بعد توضيحه.

وعقد وليد عبد الوهاب جلسة مع اللاعب أحمد الجندى عقب أنتهاء المران الخاص بيه و تم الحديث عن الامر و أنهاء الازمة و تقديم المساعدة له بالسماح له بالدخول بالسياراة الخاصة بيه الى مجمع حمامات السباحة .





و نشر أحمد الجندى عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك توضيح قائلا " تعقيبًا على ما تم نشره صباح اليوم بخصوص parking الستاد تواصل معي وزير الشباب و الرياضة هاتفيًا و ادارة الستاد و توضيح المشكلة "بغلطة" في التعليمات و اود ان اشكر الدكتور/ أشرف صبحي على اهتمامه و سرعة حل الموضوع و زي ما قلت ان المشكلة ده لا اربطها تمامًا بموضوع "محمد الشوربجي" و لكنها مشكلة شخصية و مش حابب تتكرر معايا تاني و مكنتش حابب اضيع حقي برضه لإن الموضوع بالنسبالي مش اني أحمد الجندي اللي جايب ميدالية أوليمبية و لكن بصفتي لاعب في المنتخب و نيابة عنهم كان لازم اتكلم عن اللي حصل و حابب أشكر كل الناس اللي اهتمت بالموضوع و ساعدوا في حله " .