شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يشربون الكحول..تصريحات موسيمانى تفجر براكين الغضب فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى يدون اللحظات الأخيرة فى رحلته مع القلعة الحمراء فى هذه الآونة بعد أن تصاعدت الأحداث فى الساعات الأخيرة بصورة متلاحقة، لتؤكد أن "الموس" فى طريقه للخروج من التتش، بعد تجربة حققت نجاحا كبيرا، لاسيما على الصعيد الافريقى والعالمى.

حالة من الصدمة تسيطر على إدارة النادي الأهلي بعد تصريحات الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأخيرة، والتي انتقد فيها الإدارة والجماهير ونجوم الفريق الأحمر.

ورغم عدم رضاء إدارة الأهلي على المردود الذي يقدمه موسيماني مع الفريق الا ان الأدارة الحمراء وبالتحديد محمود الخطيب رئيس النادي كان يرفض فكرة اقالته في منتصف الموسم مفضلا الحساب بنهاية الموسم الا انه يبدو ان الفكر تجاه المدرب الجنوب افريقي سيتغير بعد تصريحاته الهجومية الغير مبررة على حد وصف الإدارة الحمراء.

وتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادى الأهلي، عن المطالبة الدائمة بفوزه فى جميع المواجهات بقوله :"في الأهلي يقولون فقط يجب أن نفوز لا تخبرنا بأي شيء، الفوز ولا شيء آخر في كل المباريات، وهذا لا يمكن أن يحدث دائما، مهنة التدريب بها دائما الكثير من الضغوط والمصاعب، تأخذ الكثير من وقتي وطاقتي والأمر في الأهلي أكبر أيضا. وأضاف المدرب الجنوب إفريقي في حوار مع صحيفة Prime Sport في جنوب إفريقيا: يأتي دائما في البال أننا خسرنا النهائي أمام الوداد ، لأنه كان لدينا الروح والدافع والرغبة للفوز به ولكن يجب أن تقبل الأمر في النهاية إنها كرة القدم. وأضاف موسيمانى: يجب أن تضع نفسك في مكان يورجن كلوب وبيب جوارديولا، هذا يحدث للأعظم في كرة القدم أن يخسروا نهائيات، تتقبل الأمر، هناك دائما فريق واحد فائز، لم نستغل فرصنا في المباراة والوداد سجل، لم يفعل في المباراة إلا التسجيل. نحن لعبنا ونسينا التسجيل. وتابع مدرب الأهلي: "ما حدث قبل النهائي جعل القارة كلها تستعجب الأمر وليس نحن فقط، الخطأ ليس في إقامة النهائي في ملعب الوداد ولكن في توقيت منحهم النهائي بعد الفوز خارج ملعبهم في نصف النهائي بثلاثة أهداف، يجب أن تقول ذلك من بداية البطولة والجميع سيتقبله، وكيف يتم لعب النهائي في نفس الملعب عامين على التوالي؟. وواصل بيتسو عن حجم الضغوط في الأهلي وهل هو أكبر من صنداونز بقوله : "لا يمكنك النوم عندما تكون مدرب الأهلي، الضغوط والتوقعات دائما كبيرة، عندما تفوز والأداء ليس جيدا لا يرضون، عند الخسارة تكون الأمور أسوأ، يجب أن تلعب بشكل جيد وتفوز، ووسائل التواصل الإجتماعي لديها تأثير كبير جدا على الأهلي، عندما تتخذ اتجاها معينا فإن الأمور تسير على هذا النحو. وأكمل مدرب الأهلي : عدد قليل من الأشخاص ينتقدني وبعض من أساطير النادي وبعضهم يريد أن يدرب الفريق أو أن يكون جزءا من هذا الفريق وهذا حقهم، لا ينتقدوني فقط ولكن اللاعبين أيضا، إنه ناد كبير والتطلعات دائما كبيرة وهذا لا يحدث في ليفربول أو مانشستر سيتي حتى. وواصل موسيمانى : هناك بعض اللاعبين لديهم شعبية كبيرة في وسائل التواصل الإجتماعي وعندما لا يشاركون تجد مطالبات بوجودهم وعندما يلعبون ولا يسجلون أو لا يقدمون الأداء المطلوب فالجماهير تستمر في حبها لهم وعندما تشرك لاعبا لا يحبونه فالأمور تكون معكوسة. وعن بيرسي تاو قال مدرب الأهلي : التحديات أمام بيرسي تاو كبيرة، البعض يتحدث عن أنه لا يستغل كل الفرص المتاحة ولكنهم ينسون أنه يصنع فرصه بنفسه في أوقات كثيرة أو يصنعها لزملائه ويسجل أيضا الأهداف، لا يسجل بنفس القدر الذي نريده وهذا هو التحدي ولكنه لاعب كرة قدم جيد. وزاد بيتسو : المهاجمون في الفريق لا يسجلون الكثير من الأهداف، حسام حسن يطالب الجميع بوجوده ولكنه لا يسجل ويطالبون بمنحه المزيد من الوقت وكذلك محمد شريف سجل عديد الأهداف الموسم الماضي ولكنه لا يفعل ذلك هذا الموسم.

ولا تعد هذه هى المرة الاولى التى يطلق فيها موسيمانى تصريحاً يثير الغضب فى الاهلى فلقد سادت حالة من الاستياء داخل أروقة النادى الأهلى تجاه المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فى يوليو الماضى بعد التصريحات التى أطلقها بشأن تناول 10% من لاعبى فريقه للكحول، وأشعلت هذه التصريحات حيرة وغضبا بين جماهير المارد الأحمر وموسيماني الذى حقق إنجازات مع "الأهلى" منها لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي وقال خلال حديثه للإذاعة الجنوب أفريقية، إن 90% من لاعبي المارد الأحمر لا يتناولون المشروبات الكحولية، لكنه أثار حيرة كبيرة حينما زعم أن 10% فقط من لاعبى القلعة الحمراء يشربون الكحوليات.

موسيمانى كشف أنه كان يستخدم جهازاً لقياس الكحول فى فريقه السابق "صن داونز"، لكنه لا يستخدمه هنا فى مصر مع لاعبي الأهلي، وعلى الرغم من ذلك قال إن 10% منهم يتناولون الكحول.

كما خرج موسيماني فى وقت سابق فى تصريحات أكد فيها لم يوافق على إعارة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق إلى نادي هاتاي سبور التركي في يناير الماضي وهذا أمر غير صحيح تماماً لأنه ليس منطقياً أن يوافق الاهلي على رحيل لاعب دون الرجوع للمدير الفني، كما أن كهربا كان خارج حسابات المدرب الجنوب أفريقي وهذا يؤكد أن الأخير لم يكن يرغب في وجود اللاعب بالفريق.