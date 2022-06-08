شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة الأهلي في منتدى «الحوكمة الرياضية» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النادي الأهلي اليوم في المنتدى الأول للحوكمة الرياضية في مصر الذي نظمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وانطلقت فعاليات المنتدى تحت شعار « تعزيز الحوكمة الرشيدة في الرياضة بمصر»، ومثل النادي المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الاهلى، بحضور كوكبة من خبراء الحوكمة الرياضية والأكاديميين وممثلي الأندية والاتحادات الرياضية والمنظمات الدولية.

وأكد محمد سراج الدين خلال كلمته أن الأهلي كان حريصًا على المشاركة في فعاليات المنتدى؛ إيمانًا بأهمية التعاون بين كافة المؤسسات والهيئات من أجل الوصول لأفضل ما يمكن من برامج وخطط لمواجهة التحديات التي تواجهها الرياضة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن النادي الأهلي يقدم نموذجًا رائدًا في تطبيق أسس الحوكمة في مجال الرياضة، بعدما تم وضع النظام الأساسي للنادي من خلال اللوائح، التي تستند في المقام الأول على تعظيم دور الجمعية العمومية في رقابة عمل المجلس، وهو ما أسفر عن إنشاء شركات الأهلي لكرة القدم والخدمات الرياضية والمنشآت وفقا لقانون الرياضة.

واختتم سراج الدين كلمته، مؤكدا أن هناك توافقًا بين منهجية العمل في الأهلي والأهداف التي يعتمدها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذي يقوم بدور مهم في التدريب والتطوير، بما يتناسب مع رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهتم بتعزيز مبادئ الشفافية والحد من الفساد وتعظيم التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك تطبيق معايير الجودة في كافة المجالات.