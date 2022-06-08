شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتباطه بالأهلى.. ماذا قدم أحمد القندوسى مع وفاق سطيف هذا الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية جزائرية عن اقتراب أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف من صفوف فريق النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة النهار الجزائرية، اقتراب الأهلي من التعاقد مع أحمد قندوسي لاعب وسط وفاق سطيف بعد الجلسة التي جمعت الخطيب مع عبد الحكيم سرار رئيس الفريق الجزائري أمس، مؤكدة أن اللقاء كان للتفاوض حول صفقة انتقال القندوسي للنادي الأهلي.

وسبق للقندوسي، أن واجه الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم وأظهر إمكانيات عالية، جعلت عديد الأندية مهتمة بلاعب الوفاق.

ونستعرض أرقام أحمد القندوسى هذا الموسم مع وفاق سطيف الجزائرى..

مواليد: 22 يناير 1999 "22 عاما"

لعب: 40 مباراة

سجل: 7 أهداف

صنع: 6 أهداف

عدد الدقائق: 3298 دقيقة

الإنذارات: 3 كروت