شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السباحة البارالمبية يغادر القاهرة للمشاركة ببطولة العالم فى البرتغال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار القاهرة الدولي بعثه منتخب مصر للسباحة البارالمبية، متجهة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك للمشاركة في بطولة العالم بالبرتغال 2022، والتي تقام في الفترة من 12 وحتي 18 يونيو الجاري.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، تم إنهاء إجراءات سفر البعثة المصرية، والتي تضم 5 سباحين بقياده الكابتن عمرو السوهاجي، بواسطة فريق من العلاقات العامه بمطار القاهرة تحت اشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير قطاع العلاقات العامة، حيث تم استقبال المنتخب والاشراف علي إجراءات سفر وحتي صعوده للطائرة.

يذكر أن بطولة العالم بالبرتغال 2022، يشارك فيها 70 دولة، و 600 سباح من مختلف الجنسيات للتنافس علي تحقيق الميداليات والأرقام القياسية.