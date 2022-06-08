شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يترقبون إقالة موسيماني من تدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت أيام بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي معدودة داخل القلعة الحمراء بعد توتر علاقة المدرب الجنوب إفريقي مع إدارة النادي ورغبة الإدارة في إنهاء التعاقد مع المدرب لاسيما بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها لوسائل الإعلام الجنوب إفريقية ولم تروق إلى إدارة الأهلي.

رحيل موسيماني سيمنح فرصة لعدد من اللاعبين من أجل تنفس الصعداء والحصول على فرصة كاملة مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، بعدما ابتعدوا عن المشاركة الأساسية في الفترة الأخيرة، في ظل خروجهم من الحسابات الفنية للمدرب الجنوب إفريقي أو عدم مشاركتهم بشكل أساسي.

واللاعبين الذين يرتقبون قرار توجيه الشكر لموسيماني من أجل العودة للمشاركة بشكل أساسي أو الحصول على فرصة كافية بالأهلي:

محمد شريف

خرج محمد شريف مهاجم الأهلي وهداف الفريق في الموسم الماضي من حسابات موسيماني في الفترة الأخيرة، وبات لا يعتمد عليه إلا في أوقات قليلة كبديل ونادرا ما يشارك بشكل أساسي، وهو ما أغضب اللاعب الذي خرج من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر في المعسكر الأخير.

أفشة

خرج أفشة من حسابات موسيماني رغم أنه كان من أهم اللاعبين في تشكيلة المدرب الجنوب إفريقي في الموسمين الماضيين، حيث انتهى شهر العسل بين بيتسو وأفشة، وأصبح لا يشارك كثيرا مع الأهلي، ويترقب رحيل المدرب من أجل استعادة مكانه في تشكيل الأهلي.

حسام حسن

لا يشارك حسام حسن مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي، إذ يخرج اللاعب من حسابات موسيماني بشكل مستمر، ولم يشارك إلا في عدد دقائق قليلة حيث يخرج من الحسابات الفنية بشكل دائم، ويترقب اللاعب إقالة موسيماني من أجل الحصول على فرصة أكبر.

محمد محمود

يمني محمد محمود النفس في رحيل موسيماني، لاسيما وأنه لا يحصل على فرصة المشاركة رغم جاهزيته التامة، بخلاف أن المدرب كان يتجاهل الاعتماد عليه رغم غياب كل لاعبي خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج، حيث يرغب في العودة للمشاركة الأساسية مع الأهلي.

محمود متولي

يترقب متولي موقف موسيماني من البقاء في الأهلي أو الرحيل من أجل تحديد مصيره، لاسيما وأن المدرب لا يعتمد عليه بشكل أساسي، ويخرجه من حساباته الفنية بشكل دائم ، رغم تعافيه التام من الإصابة، ورغم أن المدرب يتجاهل الاعتماد عليه رغم الغيابات التي ضربت الفريق الأحمر.