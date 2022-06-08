شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم مرعى: كوريا وجهتى المقبلة ..ووجود والدى فى الزمالك يمنعنى من الانضمام للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال عاصم مرعى إن وجهته المقبلة ستكون العودة للدورى الكورى رغم وجود عروض من كوريا وتركيا وكذلك الزمالك .

واضاف مرعى فى تصريحات خاصة ان وجود والده ف الزمالك قد يمنعه خاصة وان فكرة تواجده مع والده ف الفريق قد تكون غير مقبولة لدى بعض للاعبين، لكن قد تكون على العكس الموسم المقبل، وقال مرعى ان عدم مشاركته مع الزمالك فى بطولة البال يرجع إلى بعض الاوراق الخاصة بزوجته .

من ناحية اخرى ينضم أنس أسامة فى تدريبات منتخب السلة استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، غدا الخميس ، ويعود أنس من رحلة المالديف مساء اليوم الأربعاء على ان ينضم للمنتخب غدا.