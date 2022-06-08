شكرا لقرائتكم خبر عن 400 فارس وفارسة يتنافسون على لقب بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأربعاء منافسات نهائيات بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع ، وتستمر حتى يوم السبت المقبل ، بمشاركة نحو 400 جواد يقودها أكثر من 400 فارس وفارسة ، يتنافسون فى عشر مسابقات بداية من الدرجة الأولى "أ" و"ب" والدرجات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بشقيها العربى والأجنبي ، والمبتدئين بقسميها أيضا العربى والأجنبي .

يشارك فى البطولة الأندية الأعضاء فى اتحاد الفروسية بالإضافة ألى الأندية المنتسبة ومراكز الفروسية المختلفة ، نظرا لأرتفاع شدة المنافسة فى جميع الأرتفاعات لتقارب المستوى ، فضلا عن قوة البطولة لتربع عدد من الفرسان على القمة فى المراحل السابقة قبل منافسات البطولة الحالية ، والتى من الممكن أن تتغير نتائج الفرسان السابقة خلال أيام البطولة ، خاصة وأن النتائج النهائية سوف تحدد أبطال الجمهورية فى الدرجات المختلفة للموسم الرياضى 2021/2022 ، ولذلك حرص جميع الفرسان على المشاركة للتعرف على النتائج النهائية لكل فارس بعد إنتهاء البطولة .

حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، على إقامة البطولة بعد عصر اليوم لمرعاة ظروف امتحانات الطلاب ، لحرصه على مشاركة جميع الفرسان فى البطولة التى يحضرها مجلس إدارة الاتحاد بالكامل ، ويديرها تحكيميا عشرة حكام ، بالإضافة إلى ستة أفراد من مصممى الموانع والسدود .

وأنهت اللجنة الطبية بالاتحاد منذ قليل إجراءات الكشف الطبى على الخيول المشاركة والتى بدأت فى العاشرة من صباح اليوم ، لتحديد العدد النهائى للخيول المشاركة بعد استبعاد أى جواد مصاب حرصا على صحة الجواد وسلامة الفرسان .