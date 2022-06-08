شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يلجأ للشباب لحل أزمة العقم الهجومى قبل عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ البرتغالى نونو الميدا المدير الفني لفاركو لتصعيد ثلاثة لاعبين من فريق الشباب بالنادى ليشاركوا بصفة مستمرة مع الفريق الأول لحل أزمة العقم الهجومى التي يعانى منها فاركو في المباريات الأخيرة بالدوري حيث انتهت أخر ثلاثة لقاءات للفريق البرتقالى بالتعادل السلبى.ويستعد فاركو لمواجهة سيراميكا المقرر لها عصر الجمعة 17 يونيو الجارى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ووضع نونو الميدا المدير الفني لفاركو برنامج استشفائى للاعبيه خلال فترة توقف الدوري ، لمواصلة الحالة المميزة التي يعيشها الفريق بعدما حصد 13 نقطة فى 9 مباريات منذ تولى نونو ألميدا المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطي بالتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم التعادل السلبي مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبي مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بيراميدز والجونة ومصر المقاصة.

في شأن أخر ، يعكف نونو ألميدا، على دراسة مباريات فريق سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم مع الفريق البرتقالى، ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.