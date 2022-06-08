شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،حمدى النقاز يقترب من خلافة المثلوثى فى الزمالك ،منتخب مصر يخوض المران الوحيد والأخير فى مالاوى اليوم قبل مواجهة إثيوبيا .

حمدى النقاز يقترب من خلافة المثلوثى فى الزمالك

تدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك عودة التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق، والذى كان معارا إلى أهلى جدة السعودى، قبل فسخ تعاقده وعدم التعاقد مع نادٍ آخر بسبب ارتباطه بعقد ممتد لمدة 3 مواسم مع الزمالك. يخوض منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مرانه الوحيد والأخير على ملعب بينجو في ماولاى استعدادا لخوض مباراة الغد أمام اثيوبيا في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 في كوت ديفوار.

الأهلى يبدأ تنفيذ خطة التخلص من والتر بواليا على طريقة أليو بادجى

بدأت لجنة التعاقدات بالنادى الاهلى مناقشة العروض التي وصلت النادى بشأن التعاقد مع الكونغولى والتر بواليا مهاجم المارد الأحمر المعار للسيلية القطرى ، حيث يناقش الأهلى مع وكيل أعمال والتر بواليا أفضل العروض للاعب والنادى تمهيداً لإنهاء العلاقة بين الطرفين مثلما حدث في صفقة السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق الذى تمت الموافقة على بيعه لنادى إميان الفرنسي بعد انتهاء اعارته هذا الموسم.

مدافع بلبيس يقترب من الاحتراف بالدورى التايلاندى

دخل عبد الرحمن عوف، مدافع فريق بلبيس، ضمن اهتمام أندية الدورى التايلاندى ساكاو وبلوك دانج وكرابي، بعدما عرض أحد الوكلاء سيديهات للاعب.

الأهلى: محمود متولى لا يعانى من فيروس كورونا وإصابته نزلة برد عادية

كشف مصدر بالجهاز الطبى للنادى الأهلى أن محمود متولى مدافع المارد الأحمر لا يعانى من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً أن اللاعب خضع لمسحة وجاءت نتيجتها سلبية بعد معاناته من ارتفاع فى درجة الحرارة، وذلك لمزيد من الاطمئنان، ليتأكد أن متولى يعانى من نزلة برد عادية يصاحبها ارتفاع فى درجة الحرارة.

7 أيام تفصل دونجا عن التعافى من مزق الأمامية والانتظام فى مران الإسماعيلى