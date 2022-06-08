شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى و شومان يقودان منتخب الطاولة في البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور تكليف أشرف صبحى و عادل شومان مدربا تنس الطاولة بمرافقة لاعبى المنتخب خلال المشاركة بدورة العاب البحر المتوسط التي تقام بالجزائر في الفترة من 25 يونيو إلى 5 يوليو المقبل بمدينة وهران .

ويأتي تكليف الثنائى بالسفر مع المنتخب الى دورة البحر المتوسط ، لحين الانتهاء من تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات ،و الاستقرار على الجهاز الفني الذى سيقود المنتخب رجال و سيدات الفترة المقبلة .

أعلن مسئولو اتحاد تنس الطاولة قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى بطولة دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر نهاية يونيو الجارى، فى الفترة من 25 يونيو إلى 5 يوليو المقبل.

وتضم قائمة منتخب الطاولة فى البطولة 6 لاعبين مقسمين إلى 3 بنات و3 أولاد، وهم كل من عمر عصر، وأحمد صالح، ومحمد البيلى، على مستوى الأولاد، وعلى مستوى البنات كل من دينا مشرف، و هنا جودة، و مريم الهضيبى .