شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يخطف جائزة افضل لاعب في ليفربول موسم 2021 / 2022.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز النجم المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في ليفربول للموسم الكروي الحالي 2021-22 بتصويت الجماهير، وأعلن نادى ليفربول عبر موقعه الرسمي وحسابه على توتير فوز مو صلاح بجائزة لاعب الموسم.

وتفوق محمد صلاح ، الذي سجل 31 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات خلال الحملة ، على أليسون بيكر في استطلاعات الرأي ليحتفظ بالجائزة.

كما حصل صلاح على لقب أفضل لاعب كرة قدم في اتحاد كتاب كرة القدم لعام 2022 وجائزة أفضل لاعب في العام لجمهور محبي كرة القدم، كما أدت مساهمة صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة التي انقضت إلى حصوله على جائزة الحذاء الذهبي وصانع الألعاب.

وسجل صلاح 23 هدفا ليفوز بجائزة الحذاء الذهبي بالمشاركة مع سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير.

وصل صلاح إلى 30 هدفًا في موسم واحد للمرة الثالثة في مسيرته في الأنفيلد ، ليصبح رابع لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز.

كما صعد إلى المركز التاسع على قائمة أفضل هدافي ليفربول على الإطلاق ، حيث بلغ رصيده الإجمالي حاليًا 156 هدفًا من 254 مباراة.

وفاز محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022، بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، نجم توتنهام.

مازال النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، يواصل التأهيل والاستعداد لعودته مرة أخرى للملاعب بعد الإصابة التى أجبرته على الخروج من قائمة المنتخب لمباراة إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

ورغم استبعاده للإصابة، إلا أن النجم محمد صلاح استغل فترة تواجده بأحد المدن الساحلية، للتمرين واستعادة لياقته البدنية في "جيم" على البحر، حيث نشر محمد صلاح عبر "إنستجرام"، صورة من "الجيم" على الصورة إيموجى الجيم، ويستعد صلاح لموسم قوى سواء في الدورى الانجليزى، أومع المنتخب المصرى في تصفيات كأس الأمم.

وكانت تقارير صحفية بريطانية قد أكدت أمس الثلاثاء أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي أبلغ عدد من زملائه والمقربين منه بالعرض الذي تلقاها من إدارة برشلونة للانتقال الى صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم المقبل بشكل مجاني.

ويتبقى في عقد محمد صلاح موسم واحد ينتهي بنهاية يونيو المقبل 2023 وهو الأمر الذي دفع الصحف البريطانية والإسبانية تتحدث بشكل لافت عن العروض التي يتلقاها الفرعون المصري في الدوريات الخمس الكبرى.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور" إن محمد صلاح أبلغ زملائه بالعرض الذي تلقاه من نادي برشلونة وأنه يرغب في الرحيل عن صفوف الريدز بنهاية الموسم المقبل بعد توصله الى اتفاق حالياً مع البارسا.